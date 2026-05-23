Как работает система оплаты проезда картой в трамваях Таганрога

Команда «Таганрогского трамвая» напомнила об особенностях оплаты проезда в городском электротранспорте и разъяснила, в каких случаях банковская карта пассажира может попасть в стоп-лист.

«В наших трамваях оплата картой работает по системе постоплаты — средства уходят с карты не в момент прикладывания, а спустя некоторое время», — уточняет «Таганрогский трамвай» на своих информационных ресурсах.

Как проходит оплата? Пассажир прикладывает карту к валидатору, валидатор фиксирует поездку — ехать можно. Данные о поездке отправляются в платёжную систему и банк, банк списывает стоимость проезда. Это может занять от 10 минут до нескольких дней (срок зависит от банка).

Обратите внимание: если в приложении банка вы видите списание, это может быть временная заморозка суммы до подтверждения оплаты. Если банк не смог списать деньги, карта автоматически попадает в стоп-лист.

Основные причины попадания в стоп-лист: недостаточно средств на счёте, действуют ограничения по карте, временный сбой у банка, есть неоплаченная задолженность за предыдущие поездки. В таком случае валидатор откажет при следующей попытке оплаты.

«Чтобы вывести карту из стоп-листа, нужно пополнить счёт и дождаться, пока система обновит данные. После этого картой снова можно будет оплачивать проезд», — пояснил «Таганрогский трамвай».

Также можно воспользоваться ресурсом АО «Национальная система платежных карт» либо обратиться в службу поддержки по номеру: 8 (800) 100-54-64 и рассказать о проблеме.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»

