На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка длиной 8 километров

24 мая на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка длиной около 8 километров. Причиной стали дорожные работы — ямочный ремонт в правой полосе движения. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Затруднение движения зафиксировано на 1001-м километре автодороги в северном направлении. Водителям предлагают объездной маршрут: съехать на 1039-м километре трассы в сторону Новочеркасска, затем двигаться по дороге «Новочеркасск — Шахты» до развязки на 1000-м километре, где можно выехать на М-4 «Дон» в северном направлении.

Госавтоинспекция просит учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

