Как пассажирам Таганрога вывести банковскую карту из стоп-листа

Пассажиры таганрогского общественного транспорта, использующие для оплаты банковские карты, иногда сталкиваются с блокировкой карты в терминале и внесением ее в стоп-лист.

Это ограничение действует во всех видах городского транспорта — трамваях, автобусах, маршрутных такси и электробусах.

Основная причина попадания карты в стоп-лист — неоплаченная задолженность за предыдущие поездки. Чаще всего это происходит в ситуации, когда на счете в момент списания оказывалось недостаточно средств. Чтобы снять блокировку, необходимо погасить эту задолженность. Проверить ее наличие и сумму можно в любое время на портале bilet.nspk.ru, введя номер карты в специальное поле «Проверить задолженность». Если долг есть, его можно оплатить прямо на сайте.

«Если попытка будет неуспешна, появятся другие способы оплаты: через СБП или по банковской карте», — пояснили в справочной службе АО «Национальная система платежных карт».

Важно, что для успешного вывода карты из стоп-листа на счете должна быть необходимая для погашения сумма. После оплаты карта разблокируется в течение 24 часов.

Иногда карта блокируется даже при наличии средств — например, из-за сбоя интернет-соединения в момент оплаты. В таких случаях рекомендуется зарегистрироваться на портале bilet.nspk.ru для получения детальной информации о поездках и платежах.

«В случае если в личном кабинете не отображена информация о задолженности, но при этом карта находится в стоп-листе, необходимо обратиться в службу поддержки по номеру: 8 (800) 100-54-64 и рассказать о проблеме. Оператор поможет вернуть карту к оплате», — рассказали в АО «Национальная система платежных карт». Альтернативный вариант — написать на электронную почту info@nspk.ru, указав маску карты (первые 6 и последние 4 цифры), регион, дату, время, вид транспорта, сумму поездки и контакты для связи.

Что касается безопасности ввода данных, то стоит знать, что оператором портала bilet.nspk.ru является АО «Национальная система платежных карт». «Все вводимые вами данные банковской карты защищены современными технологиями шифрования, что обеспечивает их полную безопасность», — говорится в сообщении компании.

