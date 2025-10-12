Главная » Город

В таганрогской роще «Дубки» демонтировали тарзанки, установленные на деревьях

Незаконный веревочный парк вредил многолетним дубам и представлял опасность для детей.

Активисты сообществ «Дубки — роща Петра и МОЯ!» и РМОО «Молодежный клуб» на своих страницах в соцсетях неоднократно обращались к неизвестному местному жителю, который организовал этот веревочный парк. Тарзанки крепились на дубах с помощью гвоздей. В некоторые деревья гвозди вбивались десятками.

«Каждый вбитый в живое дерево гвоздь — это не просто механическое повреждение. Это открытая рана, являющаяся входными воротами для инфекций, грибов-паразитов и вредителей. Нарушение целостности сосудов дерева, что затрудняет движение соков и питательных веществ. Причина постепенной деградации и гибели дерева, которое является частью ценной экосистемы», — такие доводы приводили экоактивисты, требуя демонтировать тарзанки.

Писали и о нарушении природоохранного законодательства, что повлечет обращение в правоохранительные органы.

12 октября участники сообщества сообщили, что проблема с тарзанками решена.

«Наш коллектив успешно решил одну из актуальных проблем в роще «Дубки» — это вопросы, связанные с тарзанками, которые наносили вред нашим дубам. Человек, который ранее устанавливал эти конструкции и вбивал гвозди в деревья, признал свою ошибку и приступил к демонтажу тарзанок», — рассказали неравнодушные жители Таганрога.

Часть парка уже разобрана, гвозди из деревьев удалены. Работа продолжается.

Отмечается, что этот человек проявил искреннее желание исправить свои действия и теперь рассматривает возможность участия в экологическом проекте по сохранению уникального природного парка.

Фото и видео: ВК РМОО «Молодежный клуб»

новости роща Дубки Таганрог экология
