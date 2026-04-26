В роще «Дубки» Таганрога установили видеокамеру для охраны дубовой школки

В Таганроге в роще «Дубки» установили камеру видеонаблюдения высокого разрешения. Она будет следить за участком, где размещена дубовая школка.
Как сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщества «Дубки — роща Петра и МОЯ!», оборудование удалось разместить при поддержке администрации города и сотрудников МКУ «Благоустройство».
На территории охраняемой природной зоны запрещено повреждать дубы. Если будет нанесен ущерб молодым деревьям или другим растениям, видеозапись инцидента и коллективное заявление передадут в правоохранительные органы, что может повлечь уголовную ответственность.
Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»
