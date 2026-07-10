Афиша Таганрога: куда пойти на солнечных летних выходных

Наступающие выходные и начало следующей недели будут в Таганроге комфортными в плане погоды — сильная жара пока еще не начинается, солнце радует умеренным теплом. Потому пляжный отдых и прогулки по городу можно разнообразить посещениям наших учреждений культуры, где летом прохладно и как всегда интересно.

В Чеховской библиотеке начала работать выставка таганрогских фотохудожников, состоится виртуальный показ спектакля «Три сестры» Московского театра «Современник».

Две пешеходные экскурсии по историческому центру — в воскресенье и в грядущую среду — проведет Таганрогский художественный музей.

ТаКТ представит постановку «Сказка о попе и работнике его Балде». Уличный спектакль-фантасмагорию «Марлы» можно посмотреть в Гимназическом саду.

Стартуют мероприятия Чеховской декады, посвященной Дню памяти писателя. Таганрогский музей-заповедник и учреждения культуры подготовили тематические экскурсии, литературно-музыкальные композиции, публичную лекцию и другие интересные встречи.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей!

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 10 июля к Международному дню фотографа начала работу городская выставка работ таганрогских фотохудожников. Открытие 12 июля в 16.30.

15 июля в 16 часов — литературно-музыкальная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду». Посвящается дружбе Антона Павловича и архитектора Федора Осиповича Шехтеля.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

14 июля в 15 часов библиотечный клуб «Сюжеты давних кинолент» приглашает на трансляцию с сайта КУЛЬТУРА.РФ. В День памяти писателя — А.П. Чехов, «Три сестры». Спектакль Московского театра «Современник». Режиссер — Галина Волчек. В ролях: Ольга Дроздова, Алёна Бабенко, Илья Лыков, Елена Плаксина и другие.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

11 июля в 10 часов — пешеходная экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты». По историческим местам Таганрога.

15 июля в 10 часов — пешеходная экскурсия по исторической части города «Чеховский Таганрог. Прогулки по старому кварталу». Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Таганрогский камерный театр (тел. 8-904-343-87-87)

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89)

11 июля в 11 часов — постановка «Сказка о попе и работнике его Балде».

Таганрогский музей-заповедник

В музейном пространстве «Гимназический сад» (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

11 июля в 19 часов — уличный спектакль–фантасмагория «Марлы».

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

11 июля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи от трех человек.

11 июля в 12 часов — культурно-просветительская программа «Трудолюбив и честен». Антон и Иван Чеховы» ко Дню памяти А.П. Чехова и 165-летию И.П. Чехова.

12 июля с 11 до 16 часов — работа выставки «Защитники Родины. Вчера и сегодня».

15 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Реликвии Чеховского фонда (зал открытого хранения «Чеховский фонд», предварительная запись по тел. 8 (8634) 611-476). В 16 часов — литературно-музыкальная композиция «Душа моя просится вширь и ввысь…» (А.П. Чехов) к 100-летию музея «Домик Чехова».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

15 июля в 11 часов — театрализованная экскурсия «Хорошие музеи составляются… веками… (А.П. Чехов)».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

15 июля в 13 часов — литературно-музыкальная композиция «Люблю я море…» ко Дню памяти А.П. Чехова.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки, ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

11 июля в 12 часов — публичная лекция «А.П. Чехов в кинотворчестве Фаины Раневской».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

11 июля в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

12 июля в 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты. История строительства, разрушения и возрождения Таганрогской крепости в период правления Петра I и Екатерины II».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

15 июля в 15 часов — литературно-музыкальная композиция «Русский Шекспир. Звезда первой величины» ко Дню памяти А.П. Чехова.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

11 июля в 12 часов — экскурсия для семейных групп «Хозяин волшебной шкатулки».

12 июля в 14 часов — экскурсия по выставке «Солнце, песок и кукушка. Часовые традиции России» с мастер-классом.

Возможность посещения выбранных мероприятий уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.

Фото Таганрогского музея-заповедника