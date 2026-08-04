Погода в Таганроге 4 августа: переменная облачность, осадки маловероятны, жара не отступает

4 августа в Таганроге переменная облачность, осадки маловероятны, дует умеренный ветер восточного и северного направлений. Влажность от 41 до 60 процентов. Днем по-прежнему жарко, воздух прогреется до +30°…+33°. УФ-индекс высокий, все еще фиксируется слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, станет прохладнее и градусник покажет +22°…+23°. Завтра прогнозируют небольшую облачность, слабый ветер, утром есть небольшая вероятность кратковременного дождя. А с четверга жара усилится и достигнет +35°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33° (по ощущениям, как +29°). Влажность — 43%. Ветер восточный, 3-5 метров в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, температура воздуха +22°…+23° (будет ощущаться, как +22°). Влажность — 60%. Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 14 часов 48 минут, убывающая луна.

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