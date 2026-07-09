Ко Дню памяти А.П. Чехова в Таганроге пройдут мероприятия Чеховской декады

К 122-й годовщине памяти А.П. Чехова подготовлена программа культурно-просветительских мероприятий. Жители и гости Таганрога могут принять в них участие, посетив музеи и другие учреждения культуры в рамках Чеховской декады.

Напомним, День памяти А.П. Чехова отмечается 15 июля. В этом году дата особенная — исполняется 100-лет со дня открытия музея «Домик Чехова».

В рамках Чеховской декады, с 10 по 18 июля, в музеях Таганрогского музея-заповедника пройдет ряд тематических встреч. Гостей ждут музейный квест, публичные лекции, культурно-просветительские программы, экскурсии, литературно-музыкальные композиции.

10 июля, пятница

10:00 — музейный квест «Человек без селезёнки» (Литературный музей А.П. Чехова, культурно-образовательный отдел, ул. Октябрьская, 9).

11 июля, суббота

12:00 — публичная лекция «А.П. Чехов в кинотворчестве Фаины Раневской» (Историко-краеведческий музей, ул. Фрунзе, 41).

12:00 — культурно-просветительская программа «Трудолюбив и честен». Антон и Иван Чеховы» (Литературный музей А.П. Чехова, ул.Октябрьская, 9).

14 июля, вторник

16:00 — литературно-музыкальная композиция «Цветы у меня цветут на славу» (Литературный музей А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9).

15 июля, среда — День памяти А.П. Чехова

11:00 — театрализованная экскурсия «Хорошие музеи составляются…веками…» (музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69).

12:00 — тематическая экскурсия «Реликвии Чеховского фонда» в зале открытого хранения фондохранилища Таганрогского музея-заповедника (Литературный музей А.П..Чехова, научно-фондовый отдел, ул. Октябрьская, 9) — экскурсия проводится строго по предварительной записи, количество участников от 5 до 15 человек, возрастная категория 12+, телефон для записи 8 (8634) 61-14-76.

13:00 — литературно-музыкальная композиция «Люблю я море…» (музей «Лавка Чеховых», ул. Александровская, 100).

15:00 — литературно-музыкальная композиция «Русский Шекспир. Звезда первой величины» (музей «Дом П.Е. Чехова», ул. Розы Люксембург,77).

16:00 — литературно-музыкальная композиция «Душа моя просится вширь и ввысь…» к 100-летию музея «Домик Чехова» (Литературный музей А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9).

17 июля, пятница

11:00 — тематическая городская экскурсия «Таганрог и таганрожцы в произведениях А.П. Чехова» (Литературный музей А.П. Чехова, культурно-образовательный отдел, ул. Октябрьская, 9).

12:00 — тематическая экскурсия «Путешествие в Чеховский Таганрог» (музей «Градостроительство и быт Таганрога», ул. Фрунзе, 80).

18 июля, суббота

15:00 — тематическая экскурсия с музыкальной программой «Путешествие в Чеховский Таганрог под звуки флейты» (музей «Градостроительство и быт Таганрога», ул. Фрунзе, 80).

Все вопросы об участии в мероприятиях и о посещении музеев можно уточнить по телефонам:

Литературный музей А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66;

музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76;

музей «Лавка Чеховых», ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82;

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки), ул. Фрунзе ,41, тел. 8 (8634) 38-34-96;

музей «Градостроительство и быт Таганрога», ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33;

музей «Дом П.Е. Чехова», ул. Розы Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50;

культурно-образовательный отдел, ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 38-36-97;

научно-фондовый отдел, ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-76.

Мероприятия Чеховской декады также будут проходить в учреждениях культуры Таганрога — в библиотеке им. А.П. Чехова и ее филиалах, в ЦВР, в арт-пространстве «Таганрогский трамвай», в Шахматном павильоне парка им. М. Горького, в ГДК, во Дворце молодежи. С полной программой городских мероприятий можно познакомиться здесь.

Фото Таганрогского музея-заповедника