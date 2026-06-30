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В июле пешеходные экскурсии по Таганрогу ТХМ будет проводить дважды в неделю

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Таганрогский художественный музей объявил об изменении графика пешеходных экскурсий. В июли прогулки по историческому центру города продолжаться и будут проводиться дважды в неделю.

Культура

Первая экскурсия месяца — «Таганрог художественный» — состоится уже завтра, 1 июля. Она посвящена истории центральных улиц, архитектуре и малоизвестным фактам из жизни старого города. А в субботу, 4 июля, состоится экскурсия «Приветливая улица, затейливый балкон». Вас ждет увлекательное путешествие по колоритным улочкам Таганрога, где прошли детство и юность Фаины Раневской.

В июле и августе сбор участников будет проходить каждую среду и субботу в 10.00 у здания ТХМ на улице Александровской, 56.

Записаться на прогулку можно по телефонам: 8-918-536-40-78 и 8-918-531-36-66. Кроме того, музей предлагает индивидуальные экскурсии для групп от пяти человек в любое удобное время. Экскурсии можно посетить и по Пушкинской карте.

Фото: ТХМ

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история Таганрога пешеходные экскурсии Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

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