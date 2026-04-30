Афиша Таганрога: где побывать на длинных выходных

Таганрожцев ждут три выходных. И хотя погода обещает быть прохладной и пасмурной, это не помешает интересно провести досуг. Майские праздники — отличный шанс открыть для себя что‑то новое. Не упустите возможность сделать эти дни особенными! На следующей, короткой неделе, также состоятся увлекательные мероприятия.

В Чеховской библиотеке работают выставки, пройдут концерты. Традиционные пешеходные экскурсии по центру города проводит Таганрогский художественный музей. Спектакли представят ТаКТ и театр-студия «Люди».

Тематические экскурсии, мастер-классы, выставки, познавательные программы подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника. Можно заглянуть и в недавно открывшийся Гимназический сад. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка вышивки мастера декоративно-прикладного творчества Сталины Гунько.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 5 мая начнет работать «Весенняя выставка» Таганрогского отделения Союза художников России. Открытие 7 мая в 17 часов.

5 мая в 17 часов — отчетный концерт фортепианного отделения ДМШ имени А.Г. Абузарова.

6 мая в 17 часов — отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов ДМШ имени П.И. Чайковского.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

5 мая в 15 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Ко Дню Великой Победы — концерт Дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

1 мая в 12 часов — пешеходная экскурсия «Любимой площади ладонь» по «линиям судьбы» Александровской площади.

2 мая в 12 часов — пешеходная экскурсия «Прогулки с Айвазовским», посвященная пребыванию великого мариниста в Таганроге.

3 мая в 12 часов — путешествие «Таганрог художественный» — по местам, связанным с известными деятелями искусства.

Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Дворец молодежи (ул. Петровская, 107, тел. 8 (8634) 34-15-98)

7 мая в 18 часов — концертная программа «Нас память зовет в 41-й…».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

1 мая в 18.30 — спектакль «Инстинкт самосохранения».

2 мая в 18.30 — постановка «33 счастья».

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

3 мая в 12 часов — спектакль для всей семьи «Требуется собака», в 18 часов – постановка «Портрет Дориана Грея».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

1 и 3 мая с 10 до 17 часов — выставка «Чехов. Кадр за кадром».

2 мая с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы), по предварительной записи от трех человек.

2 мая в 12 часов — публичная лекция в Гимназическом саду «Сад и усадьба в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».

3 мая с 11 до 16 часов — авторская экскурсия по выставке «Я знаю правду о войне», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

2 и 3 мая в 10 часов — тематическая экскурсия «Навстречу летящей весне».

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки, ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

1 и 3 мая в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу».

1 мая в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Романтизм в скрипичной музыке» с участием солистов Ростовского симфонического оркестра Владимира Филатова (скрипка) и Петра Горобца (фортепиано).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

1 и 2 мая в 15 часов — экскурсии с элементами интерактивности «На волнах времени: Таганрог – город у моря».

2 мая в 14 часов — лекция «Городской парк: взгляд сквозь года», посвященная 220-летию основания городского сада.

3 мая в 15 часов — обзорная экскурсия по экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

1 мая в 14 часов, 2 мая в 15 часов — обзорные экскурсии по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

3 мая в 12 часов — тематическая музейная программа «Кто жить умеет по часам» с мастер-классом «Часы с кукушкой».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) работает выставка «Принцессы сцены и арены», посвященная женскому творчеству, таланту и красоте. Представлены около 400 предметов из фондов Таганрогского музея-заповедника и частной коллекции заведующего музеем А. А. Дурова, артиста цирка Дмитрия Артемьева.

