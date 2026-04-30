Разноплановые мероприятия пройдут в мае в Гимназическом саду Таганрога

Таганрогский музей-заповедник подготовил программу мероприятий, которые состоятся в мае в Гимназическом саду, открытом для посетителей с 24 апреля.

Гостей ждут обзорные экскурсии, лекции, литературно-музыкальные композиции, тематические программы, интерактивные занятия.

Напоминаем, режим работы сада установлен в соответствии с утверждённым режимом работы Таганрогского музея-заповедника: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник. Вход в сад прекращается в 17.30 – за 30 минут до закрытия.

В праздничные дни мероприятия пройдут 2, 3, 9 и 10 мая. Каждые вторник, четверг и субботу в 11.00 и в 16.00 – обзорная экскурсия по Гимназическому саду.

Гимназический сад расположен по адресу: ул. Октябрьская, 9. Вход – с ул. Октябрьской.

2 мая, суббота

15:00 – «Сад и усадьба в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Лекция (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

3 мая, воскресенье

11:00 – «Чехов-гимназист». Музейная программа с посещением Гимназического сада (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

7 мая, четверг

12:00 – «Верьте нам! Ждите нас!». Литературно-музыкальная композиция с посещением памятника «Безымянным жертвам фашизма» (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

8 мая, пятница

10:30– «Верьте нам! Ждите нас!». Литературно-музыкальная композиция с посещением памятника «Безымянным жертвам фашизма» (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

17:30 – «Сороковые, фронтовые». Литературно-музыкальная программа (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

9 мая, суббота

15:00 – «Защитники». Музейная программа (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

10 мая, воскресенье

15:00 – «Таганрогские гимназисты – друзья и соученики Антона Чехова». Лекция (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

12 мая, вторник

12:30 – «Вальс русский играл наш солдат». Литературно-музыкальная композиция (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

13 мая, среда

10:00 – «Чеховский маршрут: жизнь и творчество сквозь время». Интерактивное занятие в Гимназическом саду (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

15 мая, пятница

10:00 – «Чисто классическая история». Музейный квест с посещением Гимназического сада (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

16 мая, суббота

12:00-16:00 – Интерактивна выставка под открытым небом «МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ» (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

19 мая, вторник

11:00 – «Чисто классическая история». Музейный квест с посещением Гимназического сада (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

20 мая, среда

12:00 – «Вальс русский играл наш солдат». Литературно-музыкальная композиция (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

22 мая, пятница

12:00 – «Большая перемена». Интерактивный квест (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

23 мая, суббота

10:00 – «Чисто классическая история». Музейный квест с посещением Гимназического сада (справки по телефону 8 (8634) 38-36-97).

15:00 – «Узоры единства». Мастер класс по витражной точечной росписи (справки по телефону8 (8634) 61-14-66).

24 мая, воскресенье

11:00 – «Золотое детство». Игровая программа для семей (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

15:00 – «Экие вы, Чеховы, талантливые». Экскурсия по планшетной выставке (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

30 мая, суббота

15:00 – «Сад чудес». Мастер класс в технике граттаж (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

31 мая, воскресенье

15:00 – «Сады в жизни и творчестве А.П.Чехова». Лекция (справки по телефону 8 (8634) 61-14-66).

Фото Сергея Плишенко