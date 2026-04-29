Музей Таганрога в мае продолжит цикл пешеходных экскурсий

Таганрогский художественный музей анонсировал серию пешеходных экскурсий, которые пройдут в майские праздники. Мероприятия запланированы на 1, 2 и 3 мая, начало в 12:00.

Культура

Как сообщили в музее, прогулки будут проходить по живописным улочкам и знаковым местам города. Организаторы отмечают, что это возможность заново открыть для себя Таганрог, узнать его тайны и прочувствовать атмосферу, вдохновлявшую художников и поэтов.

Старт экскурсий — от здания музея на улице Александровской, 56. Запись ведется по телефонам: 8-918-536-40-78 и 8-918-531-36-66.

Помимо праздничных дней пешеходные экскурсии по историческому центру Таганрога будут проходить в течение мая каждую субботу.

Пятница, 1 мая, 12.00 — «Любимой площади ладонь». Пешеходная экскурсия по линиям судьбы Александровской площади.

Суббота, 2 мая, 12.00 — «Прогулки с Айвазовским». Пешеходная экскурсия, посвященная пребыванию великого мариниста в Таганроге.

Воскресенье, 3 мая, 12.00 — «Таганрог художественный». Увлекательное путешествие по местам, связанным с  именитыми деятелями искусства Таганрога.

Воскресенье, 10 мая, 12.00 — «Таганрог — город воинской славы». Пешеходная экскурсия, посвященная  81-й годовщине со Дня  Победы в Великой Отечественной войне.

Суббота, 16 мая, 12.00—19.00 — Всероссийская акция «Ночь музеев». Марафон мероприятий в музейном дворе и пешеходных экскурсий по исторической части города в рамках проведения всероссийской акции «Ночь музеев. Родное», посвященной Году единства народов России.

Суббота, 23 мая, 12.00 — «Прогулка по городу С». Пешеходная экскурсия по историческим местам Таганрога.

Суббота, 30 мая, 12.00 — «Прогулки с царской семьей». Увлекательное погружение в историю пребывания в Таганроге венценосной четы Александра Первого и Елизаветы Алексеевны.

