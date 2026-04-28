В библиотеке Таганрога работает выставка Сталины Гунько «Слышать мир сердцем»

В Таганроге до 11 мая продлена работа персональной выставки Сталины Васильевны Гунько «Слышать мир сердцем», которая приурочена к столетию Всероссийского общества глухих (ВОГ). Удивительные творения этого мастера можно увидеть в малом выставочном зале Чеховской библиотеки. Эти прекрасные картины не написаны красками: они вышиты крестиком. Вышивка — это трудоемкий, кропотливый, тонкий процесс. Такие работы — это полотна, над которыми вышивальщица трудится месяцами.

Сталине Васильевне – 91 год. Но она и в этом почтенном возрасте остается творцом, а, кроме того, и наставником, и примером для многих людей, которые в силу различных причин лишены слуха. Сталина Васильевна Гунько и сама из их числа, она — Почетный член Всероссийского общества глухих. Неудивительно, что на открытие её выставки пришли очень многие благодарные ей, любящие её люди.

В наше время государство и общество всесторонне заботятся о людях с ограниченными возможностями здоровья, всячески стараются помочь им в их социализации, в разностороннем развитии, в самореализации, в раскрытии талантов. Как показывает жизненный путь Сталины Гунько, советское государство тоже заботилось об инвалидах, но и от них самих требовалась инициатива. Что касается Сталины, — она всегда отличалась не только инициативностью, но и удивительным неравнодушием. Её душа всегда была и остается очень чуткой, она, действительно, слышит мир сердцем, в этом – один из её талантов, а их у неё – немало.

Сталина Васильевна превосходно шьет, вышивает и вяжет, она актриса и могла бы играть на лучших подмостках, у неё есть невероятной красоты палисадник весь в розах. Эта женщина разбирается в политике, она всегда неотразима, у неё прекрасное чувство вкуса, невероятно честна и прямолинейна, очень креативна, обожает эксперименты, очень тонко чувствующая, заботливая и внимательная, обожает животных, с пониманием, вниманием и любовью относится к окружающим, а окружают её прежде всего люди, полностью либо частично лишенные слуха.

Инвалидность не помешала Сталине вести полноценную жизнь. Она вышла замуж, работала, растила сына, а свободное от работы и выполнения семейных обязанностей время посвящала творчеству.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) ради помощи людям, лишенным слуха, было создано 100 лет назад, в 1926 году. Сталина Васильевна — член этого общества с 1965 года; ныне она — председатель совета ветеранов Таганрогского местного отделения Всероссийского общества глухих (Таганрогского МО ВОГ). С 1965 года участвовала в художественной самодеятельности. Под руководством художественного руководителя театра им. А.П. Чехова в Таганрогском клубе глухих был организован драматический кружок, в котором Сталина Васильевна играла все главные роли. Дважды с коллективом драматического кружка давала спектакли на сцене Чеховского театра. Участвовала в областных, зональных и республиканских смотрах-конкурсах художественной самодеятельности, в том числе в Москве. Неоднократно была награждена благодарственными письмами и наградами.

Нить украшает и связует…

Со школьных лет увлеклась вышивкой крестом и гладью. В те времена ниток мулине в продаже не было, Сталине и её подругам приходилось для начала распускать на нитки цветные носимые вещи. Спустя три четверти века эта женщина остается верной искусству вышивки, благо – глаза позволяют. Благодаря многолетнему опыту, таланту и неравнодушию Сталины Васильевны на базе Таганрогского МО ВОГ была создана творческая мастерская, где среди инвалидов по слуху проводились мастер-классы по различным видам вышивки.

С 2013 года Сталину Васильевну с её работами приглашают на городские конкурсы-выставки, на которых она неизменно занимает призовые места. Несмотря на свой почетный возраст, Сталина Васильевна, на протяжении долгих лет продолжает активно участвовать в жизни общества глухих. В клубе бывает каждую неделю. Игла и нить в её руках не только внешне украшают жизнь: они связывают между собой людей, особенно — увлеченных вышивкой.

Эта женщина пользуется заслуженными авторитетом, уважением и любовью не только среди своих сверстников, но и у молодежи. Сталина Васильевна — ответственный, доброжелательный и очень отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь любому, кто в этом нуждается.

От ВОВ – к СВО

Ребенком Сталина пережила Великую Отечественную войну. В 1943 году погиб её отец. Волгоградская область, оккупация, отца нет, мама с утра до вечера работает, а ей только 7 лет… Она вяжет. Вяжет носочки, чтобы выжить. Вяжет, бежит к маме, чтобы та довязала пяточки на носках, меняет носочки на продукты. Надо как-то пережить эту войну…

Страшные воспоминания о войне до сих пор — в её памяти. Поэтому и от современных событий не смогла остаться в стороне, в свободное время она вяжет из теплой пряжи носки бойцам СВО.

За вклад в развитие общества Сталина Васильевна неоднократно награждена благодарностями и ценными подарками Ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Имеет нагрудный знак второй степени за особые заслуги, медаль «Отличник ВОГ».

Не было бы счастья…

После пережитой в детстве Великой Отечественной войны было в её жизни и ещё одно, снова общее для всего нашего народа, испытание – лихие 90-е. Именно в это время, когда рушился весь уклад жизни, когда многие оказались без профессии, на рынках, на улице, она вернулась к своему школьному хобби, стала вышивать. Для неё это был уход в другой мир – красивый, спокойный. Это было и увлечение, и лекарство от депрессии. Сталина Васильевна никогда не гналась за деньгами, вышивка – это предмет искусства, а не товар для торговли. Только однажды она продала две маленькие работы. Когда очень сильно заболел муж, и нужно было как-то жить и поддерживать его. Сталина Васильевна дарит свои работы – друзьям, близким, всем тем, кому искренне желает, чтоб их мир стал хоть немного прекраснее.

Войти в историю. Со Сталиной Васильевной

Пришедших на открытие выставки «Слышать мир сердцем» ждал концерт. Выступали студия жестовой песни «Взмах крыла» под руководством Дарьи Краснокутской, хореографическая студии «Антре» (руководитель — Ирина Колотило, педагог-хореограф — Алена Коваленко), преподаватель Таганрогского музыкального колледжа Марина Бирюкова, выпускник её класса, а ныне студент Ростовской консерватории Артем Абакумов, танцовщик Александр Гнилицкий.

Когда пели Марина Бирюкова и Артем Абакумов, рядом с исполнителями стояла и работала сурдопереводчик. Так же было и при поздравлениях.

Поздравить Сталину Васильевну с открытием её персональной выставки пришли многие люди, в том числе начальник сектора поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций отдела по работе с общественными организациями администрации города Юлия Меняйленко и бессменный руководитель и вдохновитель таганрогского клуба декоративно-прикладного искусства «Волшебная иголочка» Валентина Юрченко.

«Мы живем в огромном мире, — отметила Валентина Юрченко. – Но у каждого из нас – свой мир. У нас – прекрасная возможность попасть в волшебный творческий мир Сталины Васильевны. Творческие люди – всегда молодые. Работы Сталины Васильевны – очень современные, живые, душевные. И при этом у них – очень высокий уровень исполнения»

Растроганная Сталина Гунько сердечно благодарила всех, сурдопереводчик переводила её слова, хотя все было понятно и без перевода.

А начальник отдела «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова Оксана Сербина поздравила и поблагодарила не только саму мастерицу, но и её сына Александра.

Сталина Васильевна поддерживает многих, а для неё самой главной после Бога поддержкой и опорой стал её сын. Мама, будучи очень инициативной и активной, остается очень скромной, однако сын в скромности превзошел и её. И все же на общей фотографии пришедших на открытие выставки можно увидеть и его. Наша сегодняшняя жизнь уже завтра станет историей. Сталина Васильевна Гунько, приехав когда-то из родной Волгоградской области в Таганрог, вошла в его историю. Но пожелаем ей многая и благая лета, творческого долголетия, новых прекрасных работ и новых выставок.

Людмила Кузьмина, председатель Таганрогского МО ВОГ

Валерия Мартинес, ведущий библиотекарь ЦГПБ имени А.П. Чехова

Фото Юрия Сомко