Жителю Ростовской области грозит уголовный срок за нелегальную добычу раков

Во время проведения операции «Путина-2026» правоохранители Орловского района обнаружили незаконный промысел. 48-летний местный житель, действуя в период нереста, выловил 359 раков.

Новости Ростовской области

«Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается более чем в 84 тысячи рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», — сообщает пресс-служба донского главка.

У браконьера изъято запрещенное орудие лова и незаконно добытые раки, которые переданы на ответственное хранение. В настоящее время расследование продолжается, подозреваемый дал обязательство о явке. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, с 1 апреля по 1 июня в Ростовской области проходит ежегодная операция «Путина», направленная на борьбу с браконьерством в период нереста рыбы. В этот период запрещено передвижение по водоемам на моторных лодках. Нарушителей будут искать как на берегу, так и на воде, в том числе с применением БПЛА. За несоблюдение правил предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Фото: донская полиция

