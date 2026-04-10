В Ростовской области задержали двух браконьеров, незаконно ловивших судаков, лещей и карасей

В Ростовской области транспортные полицейские и инспекторами Росрыболовства провели рейды в акваториях реки Дон и Цимлянского водохранилища, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в браконьерстве.

Оперативные мероприятия проводились на акваториях реки Дон и Цимлянского водохранилища. В результате были задержаны двое жителей Цимлянского района. При них обнаружили 58 особей рыбы, включая карася серебряного, судака, сазана, густеру и леща, добытых, по версии следствия, с применением запрещенных орудий лова. Сумма ущерба водным биоресурсам превысила 57 тысяч рублей.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

