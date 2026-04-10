Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области задержали двух браконьеров, незаконно ловивших судаков, лещей и карасей

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Ростовской области транспортные полицейские и инспекторами Росрыболовства провели рейды в акваториях реки Дон и Цимлянского водохранилища, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в браконьерстве.

Новости Ростовской области

Оперативные мероприятия проводились на акваториях реки Дон и Цимлянского водохранилища. В результате были задержаны двое жителей Цимлянского района. При них обнаружили 58 особей рыбы, включая карася серебряного, судака, сазана, густеру и леща, добытых, по версии следствия, с применением запрещенных орудий лова. Сумма ущерба водным биоресурсам превысила 57 тысяч рублей.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, «Путина-2026» в первый день операции на Дону изъяли более 100 кг красной икры и раков.

Фото УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьер новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru