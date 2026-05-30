В Ростовской области с 1 июня стартует прием заявлений на новую выплату для родителей

С 1 июня в Ростовской области стартует прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Эта мера социальной поддержки стала доступна гражданам России с 2026 года.

Выплата назначается один раз в год. Заявление подаётся с 1 июня до 1 октября. Размер выплаты определяется как разница между исчисленным НДФЛ с доходов за предыдущий год без вычетов и налогом с тех же доходов по ставке 6%. Право на выплату имеют работающие родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно.

В Ростовской области в День защиты детей, 1 июня, мобильная клиентская служба регионального отделения Социального фонда России будет работать в зоопарке донской столицы. С 10 часов утра специалисты проведут выездные консультации для родителей. Они помогут разобраться, кто имеет право на новую выплату, и расскажут, как правильно подать заявление.

Кроме того, сотрудники отделения ответят на вопросы о распоряжении средствами материнского капитала: на какие цели их можно потратить и когда это возможно, а также пояснят, от чего зависит размер выплаты.

«В этом году изменились условия назначения единого пособия — специалисты разъяснят новые правила, механизм оценки нуждаемости семьи и расскажут, кто может претендовать на эту меру поддержки», — сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

