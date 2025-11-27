Главная » Новости Таганрога

Жителям Таганрога рассказали о новой схеме мошенников: через сервис «Антирадар» списываются деньги

На чтение 1 мин Опубликовано

Под видом различных мобильных «Антирадаров» мошенники распространяют вредоносные приложения.

В ряде регионов России зафиксированы случаи, когда автомобилисты скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, известные как «Антирадар», после чего со счетов граждан происходили списания денежных средств.

Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение в анонимных каналах и через «пиратские» сайты под видом APK-файлов, необходимых для установки приложения. Telegram-канал «Вестник Киберполиции России» приводит примеры файлов, которые несут потенциальную опасность: DPS_RADAR (1).apk, GDEDPS.apk, Антирадар.apk, Антирадар_камеры.apk, PDS-Radar.apk.

«Сценарий почти всегда одинаков: человек видит рекламу «полезного» приложения, скачивает APK из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS, что позволяет совершать несанкционированные списания», — предупреждает полиция.

Автолюбителей призывают быть внимательными и устанавливать только лицензированные сервисы из официальных магазинов приложений.

Ранее мы рассказывали, что житель Таганрога заложил два автомобиля и «инвестировал» деньги мошенникам.

Иллюстрация: Telegram-канал «Вестник Киберполиции России»

безопасность интернет-мошенничество мошенники полиция Таганрог
