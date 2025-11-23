Житель Таганрога заложил два автомобиля и «инвестировал» деньги мошенникам

В Таганроге 41-летний мужчина лишился 468 тысяч рублей в результате действий мошенников, о чем заявил в полицию, сообщили в городском УМВД.

По словам заявителя, общение с неизвестными происходило через социальные мессенджеры: сначала с ним связалась девушка, интересовавшаяся его доходами, а затем предложившая схему стабильного заработка на инвестиционной бирже.

Далее потерпевшего курировали другие лица, которые сопровождали переводы его личных и кредитных средств на «электронный кошелек». Мошенники убеждали мужчину, что чем больше сумма пополнения, тем выше будет его доход. В итоге ему пришлось заложить два собственных автомобиля для дальнейшего внесения денег. После выполнения всех требований «наставников» и вложения всех средств злоумышленники перестали выходить на связь, и потерпевший осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Правоохранители вновь призывают граждан проявлять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие брокеры никогда не просят переводить деньги на банковские карты физических лиц или иные платежные системы.

Изображение от freepik