После ДТП на Южном подъезде к Ростову водитель и пассажир попали в больницу

27 мая в Ростовской области серьезная авария, во время которой пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, произошла на Южном подъезде к донской столице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 11.55 на 5 км трассы. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» при перестроении в левую полосу столкнулся с попутной машиной Mitsubishi Lancer, за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В результате происшествия водитель Mitsubishi и его 42-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО