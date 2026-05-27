Интересная лекция в Гимназическом саду Таганрога свяжет ранние рассказы Чехова с его главной пьесой

В воскресенье, 31 мая, в Таганроге пройдет публичная лекция «Сады в жизни и творчестве А.П.Чехова». Мероприятие организуют в тематическом пространстве «Гимназический сад», которое находится при Литературном музее.

Лекцию, посвященную сквозному образу сада в произведениях Антона Павловича Чехова, прочитает профессор, кандидат филологических наук, заведующая Литературным музеем А.П.Чехова Виктория Кондратьева. Вместе с ней слушатели смогут проследить, как этот образ менялся от поэтических зарисовок в ранних рассказах до великого символа «Вишневого сада». Также участники узнают, почему для писателя сад стал нравственно-философским символом.

Лекция начнется в 15.00. Вход в Гимназический сад — со стороны улицы Октябрьской. Справки по телефонам: 8(8634) 61-14-66, 8-999-692-04-53.

Ранее мы рассказали, что 30 мая лауреат международного конкурса «Время гитары» представит авторскую музыку в Таганроге.

Фото Сергея Плишенко (из архива)