Команда «ТАГМЕТа» победила в муниципальном этапе Спартакиады Дона по стритболу

Спортсмены ПАО «ТМК «ТАГМЕТ» завоевали очередное «золото» на муниципальном этапе Спартакиады Дона 2026 года, на этот раз – на соревнованиях по стритболу среди мужских команд.

Состязания проходили 24 мая на территории стадиона «Торпедо». «Серебро» — у АО «НКБ ВС», «бронза» — у команды администрации Таганрога, у работников АО «ТЗ «Прибой» — четвертое место.

Фото ВК «Таганрог спортивный»