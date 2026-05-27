В Таганроге ветер валит деревья, городские службы  перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Таганроге 27 мая все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что уже зафиксированы случаи падения деревьев из-за шквалистого ветра.

По данным регионального ГУ МЧС, в донском регионе, включая Таганрог, ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и усиление ветра до 20–25 метров в секунду. В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередач, нарушением работы транспорта и подтоплением пониженных участков местности.

«Ситуация находится на контроле. Уже сейчас из-за шквалистого ветра в городе зафиксированы случаи падения деревьев. В частности, упавшее дерево заблокировало трамвайные пути, временно приостановлено движение маршрутов № 2, 3, 5 и 8. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия непогоды», — сообщила Светлана Камбулова.

Глава города также попросила горожан соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

Фото Сергея Плишенко

новости погода Таганрог штормовое предупреждение
