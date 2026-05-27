Житель Таганрога руководил бандой, торговавшей наркотиками на территории нескольких регионов

В Таганроге полицейские задержали 28-летнего мужчину, который координировал работу наркосбытчиков и одновременно администрировал интернет-магазин по продаже запрещенных веществ в теневом сегменте. Преступная схема действовала на территории Ростовской области, Краснодарского края и других регионов страны.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, группа занималась сбытом наркотиков с сентября 2025 по февраль 2026 года. Полицейские выявили шестерых участников преступного сообщества, которое работало в Ростовской области под руководством 32-летнего жителя Таганрога.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории области задержали трех наркосбытчиков в возрасте 21, 26 и 32 лет. При личном досмотре и обысках у них изъяли около 700 граммов синтетических наркотиков и более 800 граммов наркотиков растительного происхождения.

Также правоохранители установили 27-летнюю жительницу Челябинской области, которая дистанционно участвовала в преступной цепочке, работая оператором интернет-площадки по продаже запрещенных средств.

В отношении пятерых участников группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе (преступной организации)», а в отношении регионального организатора — по части 1 статьи 210 УК РФ «Создание преступного сообщества (преступной организации)». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото ГУ МВД по РО