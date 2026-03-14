Жителям Таганрога рассказали, кому положена социальная доплата к пенсии

Доход неработающих пенсионеров не опустится ниже 16 288 рублей в 2026 году.

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, кто может претендовать на назначение социальной доплаты к пенсии.

В 2026 году минимальный размер пенсионного обеспечения с учетом социальной доплаты составит 16 288 рублей. Эта сумма соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера, ниже которого по закону не может опускаться материальное обеспечение неработающих пенсионеров.

Социальная доплата назначается автоматически, если общий доход гражданина, включающий все пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячное денежное обеспечение и региональные меры поддержки, оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров.

«При расчете этого дохода учитываются даже те выплаты, от которых пенсионер официально отказался, а также дополнительные выплаты, например, пожизненное содержание судей или денежное вознаграждение за государственные награды. Единовременные социальные выплаты в расчет не берутся», — поясняют Госуслуги.

Размер доплаты зависит от соотношения федерального и регионального прожиточных минимумов. Если региональный минимум ниже или равен федеральному, пенсионеру будет произведена доплата до уровня федерального ПМ, который в 2026 году установлен в размере 16 288 рублей. В регионах, где собственный прожиточный минимум для пенсионеров выше, доплата будет осуществляться уже до этой, более высокой региональной планки.

Отметим, что в Ростовской области прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 311 рублей.

Порядок назначения социальной доплаты регулируется статьей 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи».

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся социальные пенсии с 1 апреля.

Фото из архива