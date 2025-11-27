Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области утвержден прожиточный минимум на 2026 год

По сравнению с текущим годом среднедушевой прожиточный минимум вырос на 1 134 рубля.

В Ростовской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 17 803 рубля (в 2025 году — 16 669 рублей). Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 19 405 рублей (+1 236 рублей), для пенсионеров — 15 311 рублей (+976 рублей), для детей — 17 269 рублей (+1 100 рублей).

Прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера региональных социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям области.

Величина прожиточного минимума для пенсионера применяется для установления социальной доплаты к пенсии.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) у россиян увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

Фото из архива

