Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве с 1 апреля 2026 года.

Утвержден размер индексации социальных пенсий в 2026 году. С 1 апреля они будут увеличены на 6,8%. Основание: постановление Правительства РФ от 26.02.2026 №197.

«Уже назначенные пенсии повысятся автоматически. Заявления подавать не нужно», — разъясняют Госуслуги.

Изменения не относятся к страховым пенсиям — их с начала года проиндексировали на 7,6%.

С 1 апреля увеличатся пенсии по старости. Они назначаются, когда нет достаточного стажа и ИПК, на 5 лет позже страховой пенсии. Возраст для социальной пенсии по старости в 2026 году: 64 года — для женщин; 69 лет — для мужчин. У малочисленных народов Севера — 50 лет — для женщин и 55 лет — для мужчин.

Также будут проиндексированы с 1 апреля пенсии по инвалидности. Их получают люди с инвалидностью I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства; дети с инвалидностью.

Индексация коснется и пенсий по случаю потери кормильца и детям, родители которых неизвестны. Такие пенсии выплачиваются до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.

