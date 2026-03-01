Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали, какие нововведения ждут россиян с 1 марта 2026 года. Они касаются жилья, финансов, путешествий, обучения.

Жилье и земля

Изменился срок для ежемесячной оплаты жилищно-коммунальных услуг — до 15-го числа следующего месяца вместо 10-го. Передавать показания и оплачивать счета можно в приложении «Госуслуги Дом».

Вводятся стандарты для внутренней отделки квартир в новостройках. При передаче жилья покупателям в квартирах должны быть проведены штукатурные и облицовочные работы, малярные и обойные виды отделки, покрытия полов и потолков.

Владельцы земли будут обязаны уничтожать на своих участках опасные сорняки, например, борщевик.

Финансы

Оплату за онлайн-подписки нельзя будет автоматически списать с банковской карты, которую пользователь отказался использовать для таких платежей. Отказ может заключаться как в отмене подписки, так и в удалении данных карты или прямом запрете на списание.

Путешествия

Будут применяться новые правила для гостиничных услуг. При бронировании номеров: бронь сохраняется до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. При уведомлении об отказе от брони до дня заезда внесенная плата полностью возвращается. При поздней отмене, опоздании или незаезде отель вправе получить плату за номер не более чем за один день проживания.

С 1 марта 2026 года стало проще подтвердить личность при оформлении в гостиницах, санаториях, кемпингах и других подобных местах. Раньше для удостоверения личности при заселении использовался только паспорт. Теперь кроме паспорта можно предъявить: загранпаспорт, водительское удостоверение — при отсутствии других документов и невозможности идентификации через Госуслуги.

Авиаперевозки

Детям до 12 лет авиабилеты на внутренние рейсы должны продаваться со скидкой 50%, даже если полет не с родителями, а с другими сопровождающими. Пассажиру с ребенком до 12 лет в самолете должны предоставить соседние места, не разделенные проходом. А если семья многодетная и это невозможно, детей сажают в том же ряду через проход или в соседних рядах — впереди или позади от того, где сидят родители.

В ручной клади можно сверх нормы без доплаты провезти детскую коляску, даже если ребенок не летит этим рейсом.

Выплаты

Начнет действовать изменение в правилах учета алиментов для единого пособия. Когда алименты не оформлены через суд, для заявителей в разводе минимальный размер будет рассчитываться от средней зарплаты в регионе, вместо МРОТ.

Обучение

В автошколах обучать водителей будут по обновленным программам. Например, теоретические занятия разрешается проводить в электронном формате.

Для студентов-медиков вводятся новые правила целевого обучения и наставничества после окончания вуза.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта 2026 года в России вводятся ограничения на использование иностранных слов в публичном пространстве. В связи с этим поменяются правила оформления вывесок и других надписей для покупателей.

Изображение от freepik