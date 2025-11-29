Жительница Таганрога потеряла 2,3 млн рублей в схеме с инвестициями

Полиция Таганрога ищет злоумышленников, обманувших женщину на 2,3 млн рублей.

56-летняя жительница Таганрога лишилась крупной суммы, поверив обещаниям легкого заработка. Женщина обратилась в полицию после того, как неизвестные, представившиеся сотрудниками крупной нефтеперерабатывающей компании, склонили ее к инвестированию в якобы прибыльные акции.

По словам потерпевшей, сначала ей позвонил человек, назвавшийся представителем компании, и предложил дополнительный доход с гарантией легальности операций. После этого с ней связался «менеджер-консультант», который перевел общение в мессенджер и прислал ссылки для установки специальных программ для денежных переводов. Женщина начала с инвестиции 9 тысяч рублей и под руководством «наставника» несколько дней наблюдала на торговой площадке видимый доход.

Когда таганроженка решила вывести средства, мошенники сообщили, что деньги находятся в санкционной иностранной валюте и для их снятия требуется строго следовать инструкциям.

«Позже всё происходило как в тумане», — рассказала потерпевшая полицейским.

Следуя указаниям аферистов, она сняла все свои накопления, использовала кредитную карту и оформила заем, переведя в общей сложности 2 389 900 рублей на указанные «безопасные счета». После этого связь с «кураторами» прекратилась.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости проявлять бдительность при предложениях быстрого заработка на сомнительных интернет-платформах и не передавать деньги или персональные данные незнакомым лицам.

Ранее мы рассказывали, что житель Таганрога заложил два автомобиля и «инвестировал» деньги мошенникам.

Иллюстрацию сделал GigaChat