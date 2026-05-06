Жители Таганрога стали участниками исторической реконструкции боев на Миус-фронте

В Матвеево-Курганском районе состоялась историческая реконструкция событий на Миус-фронте под названием «В мае 43-го». Участниками мероприятия стали в том числе жители Таганрога.

Действие развернулось на территории бывшего лагеря «Орленок». Мероприятие открыла глава муниципалитета Дина Алборова, которая поздравила всех с наступающим Днем Победы.

В реконструкции приняли участие представители Шахт, Краснодара, Волгодонска, Таганрога, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Они воспроизвели ключевые моменты боев, напомнив о героизме советских воинов, сражавшихся на этом стратегически важном рубеже.

Посетители смогли увидеть различные интерактивные площадки, попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. С концертом песен военных лет для гостей и участников реконструкции выступили солисты районного Дома культуры.

Фото ВК администрации Матвеево-Курганского района