Четвертый кассационный суд признал законным приговор инженерам по делу о гибели рабочего в коллекторе Таганрога

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор по делу о гибели рабочего во время ремонта коллектора в Таганроге. Он подтвердил законность наказания, назначенного главному инженеру и инженеру-производителю работ подрядной организации, которые были признаны виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел в апреле 2024 года при капитальном ремонте самотечного канализационного коллектора в переулке Шефском. Во время промывки трубы в ограниченном пространстве один из работников потерял сознание из-за воздействия метана. Слесарь-монтажник подрядной организации попытался спасти коллегу, спустившись в котлован без средств защиты, но также потерял сознание от токсичных газов и скончался на месте.

Таганрогский городской суд Ростовской области признал обоих инженеров, ответственных за безопасность на производстве, виновными и назначил каждому по два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев. Апелляционная инстанция оставила это наказание без изменений.

Адвокаты осужденных обжаловали решения, утверждая, что вина их подзащитных не доказана, статус котлована как ограниченно-замкнутого пространства спорен, а причинно-следственная связь между действиями должностных лиц и гибелью сотрудника отсутствует. Однако кассационный суд счел эти доводы необоснованными. В решении указано, что по условиям муниципального контракта ответственность за обеспечение техники безопасности для третьих лиц и окружающей среды лежала на подрядчике, а осужденные как должностные лица обязаны были организовать производство работ и охрану труда, чтобы исключить или минимизировать риски для работников.

