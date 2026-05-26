Команда Таганрогского механического колледжа заняла второе место на Спартакиаде допризывников

Третье место у Неклиновской летной школы.

В Волгодонске завершились финальные соревнования ежегодной Спартакиады допризывной и призывной молодежи, приуроченной к 81-й годовщине Победы. С 22 по 24 мая юноши из девяти территорий Ростовской области состязались в трех дисциплинах: многоборье, военизированная эстафета и соревнования по военной подготовке.

По итогам финала призовые места распределились следующим образом: первое место занял военно-патриотический клуб «Вымпел» Центра патриотического воспитания, туризма и краеведения Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону — эта команда уже третий год подряд становится победителем Спартакиады. Второе место досталось команде Таганрогского механического колледжа, третье — «Неклиновская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной воздушной армии».

Команда-победитель получит право представлять Ростовскую область на Всероссийской спартакиаде молодежи России допризывного возраста, которая пройдет с 1 по 10 июля в Волгограде и городе Волжском.

Спартакиада проводится по согласованию с военным комиссариатом Ростовской области и региональным отделением ДОСААФ России. В муниципальном этапе 2026 года приняли участие более 8 тысяч человек, что превышает прошлогодний показатель в 7,5 тысячи. В апреле прошли зональные соревнования по девяти территориальным округам, по итогам которых определились сильнейшие команды для финала.

Фото: donland.ru