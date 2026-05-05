В Таганроге на территории двух школ были заложены Аллеи памяти

Здесь высадили саженцы лип.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Таганроге на территории школ № 27 и № 16 заложили Аллею Памяти. Об этом мероприятии рассказала глава города Светлана Камбулова.

В торжественной обстановке здесь высадили молодые липы, которые станут живым напоминанием о защитниках Родины — как о тех, кто завоевал Победу в 1945 году, так и о современных героях, которые, как их деды и прадеды, с честью выполняют воинский долг по защите Отечества.

Идея создания «зеленых мемориалов» в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, появилась в Таганроге несколько лет назад. В 2023 году в городе открыли первый такой мемориал — Аллею славы на территории воинской части, созданную при участии общественной организации «Семьи погибших Защитников Отечества».

Вместе со школьниками из юнармейских отрядов молодые липы сажали родители и близкие родственники таганрожцев, погибших в ходе СВО.

По словам главы города, отдельно в событии прозвучала связь с конкретными именами и судьбами: среди погибших воинов есть бывшие ученики школы № 27. В память о них на здании школы открыты мемориальные доски и уголки памяти. Пусть каждое посаженное дерево всегда будет живым памятником, воспоминанием о героях, отдавших жизнь за интересы Родины и ее безопасность. Подвиг защитников Отечества бессмертен, их имена навсегда вписаны в историю Таганрога и страны.

Фото: канал МАХ Светланы Камбуловой