В начале лета в Таганроге запланирована мойка остановочных павильонов

На их неухоженное состояние жалуются таганрожцы, пользующиеся общественным транспортом.

Состояние остановочных павильонов на территории города нередко вызывает нарекания таганрожцев и попадает в критические публикации местных СМИ. Жители жалуются не только на разбитые вандалами стекла павильонов, а также на общую неухоженность — мутные и пыльные стекла, случайный мусор. В качестве антипримера в публикации упоминаются остановки напротив 7-й больницы, аквапарка и некоторые др. Особенно жителей возмущает тот факт, что на грязных остановках вывешены баннеры, проставляющими Великую Победу, которые тоже нуждаются в уходе.

В администрации Таганрога отреагировали на прозвучавшую в таганрогских СМИ критику, сообщив, что коммунальные службы планируют привести в порядок остановочные павильоны в городе.

«Ремонт остановочных павильонов на территории города запланирован в текущем году, при условии выделения финансирования на этот вид работ. Мойку остановочных павильонов запланировано провести до середины июня», — уточнили в администрации.

Фото: bloknot-taganrog.ru

