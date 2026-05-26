Юрий Слюсарь привел Таганрог в пример по эффективности сбора налогов с должников

Городские власти сработали совместно с судебными приставами.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на еженедельном оперативном совещании затронул вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ход посевной кампании и текущую экономическую ситуацию.

Глава региона отметил, что обстановка в экономике остается сложной, однако именно это, по его словам, стимулирует искать внутренние резервы и более бережно относиться к имеющимся ресурсам.

«Мы регулярно проводим мониторинг эффективности работы муниципалитетов по увеличению собственных доходов. Один из положительных примеров — рейд в Таганроге, когда судебные приставы фотографировали имущество должников, и многие после этого погашали налог на имущество. Это наши с вами ресурсы – всё идёт в местный бюджет. Каждый дополнительный рубль — вклад в развитие территорий и решение проблем», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

