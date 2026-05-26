В Таганроге полиция и школы согласовали план безопасности детей на лето

В лицее № 28 Таганрога состоялось межведомственное совещание, участниками которого стали заместители руководителей по воспитательной работе и начальники пришкольных лагерей. Ключевой темой обсуждения стала роль полиции в обеспечении безопасности несовершеннолетних в летний период.

Сотрудники городской полиции совместно с представителями других ведомств определили основные направления совместной деятельности. В их числе — профилактика употребления наркотиков среди подростков, включающая мониторинг социальных сетей и проведение рейдов, предупреждение травматизма на водоемах и железной дороге, а также профилактика самовольных уходов и суицидального поведения.

Для реализации этих задач налажен обмен информацией с лагерями, организованы совместные патрули с представителями железной дороги, усилена индивидуальная работа инспекторов с подростками, входящими в группы риска. Кроме того, полицейские примут участие в профилактических беседах в пришкольных лагерях вместе с «Движением Первых» и будут помогать контролировать соблюдение противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм.

По итогам совещания был выработан план взаимодействия полиции с образовательными и социальными учреждениями на период летних каникул.

