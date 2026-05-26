Передвижная выставка Таганрогского музея-заповедника, посвященная Фаине Раневской, открылась в Ростовском молодежном театре

В Ростове-на-Дону в рамках бенефиса актрисы Ростовского академического молодежного театра Светланы Лысенковой состоялись открытие передвижной выставки Таганрогского музея-заповедника «Профессию я не выбирала – она во мне таилась…», посвященной Фаине Раневской, и премьера спектакля «Раневская. Последнее интервью».

Выставка была создана сотрудниками Таганрогского музея-заповедника к 125-летию знаменитой уроженки Таганрога. За это время с ней познакомились жители и гости не только родного города актрисы, но и Азова, Белгорода, Мелихово, а также других городов и музеев России. В конце прошлого года экспозиция и более 100 уникальных предметов из фондов музея-заповедника были представлены в музее-заповеднике Михаила Шолохова «Тихий Дон» в станице Вешенской. Теперь увидеть выставку, рассказывающую о жизни и творчестве актрисы, могут и ростовские поклонники ее таланта.

Как отметила директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко, за пять лет выставка не утратила своей актуальности. В 2026 году, когда отмечается 130-летие Фаины Раневской, интерес к ее личности остается высоким. Экспозиция позволяет узнать о семье актрисы, ее детстве в Таганроге, о людях, повлиявших на ее судьбу, и о непростом пути к успеху на сцене и в кино.

Директор театра Карина Сердюченко поблагодарила Елизавету Липовенко и ее коллег за возможность глубже погрузиться в мир Фаины Раневской. Она подчеркнула, что это особенно важно для зрителей спектакля «Раневская. Последнее интервью», которые приходят в театр, чтобы лучше узнать и понять любимую актрису. В основу постановки легли письма, дневники, воспоминания современников, стихи Анны Ахматовой, отрывки из пьес Чехова и Горького, фрагменты культовых фильмов и редкие документальные свидетельства, погружающие зрителя в атмосферу театральной Москвы середины XX века.

Режиссер-постановщик спектакля, заслуженная артистка Северной Осетии-Алании Оксана Зиброва, превратила сцену в машину времени. Зрители стали свидетелями исповеди, построенной как гипотетическое интервью с уже ушедшей актрисой, и «прожили» целую эпоху вместе с женщиной, которая боялась только одного – быть скучной. Спектакль «Раневская. Последнее интервью», главную роль в котором исполнила Светлана Лысенкова, войдет в постоянный репертуар Ростовского академического молодежного театра. Выставка «Профессию я не выбирала – она во мне таилась…» будет доступна для посетителей в Золотом фойе театра.

Источник и фото: пресс-служба ТГЛИАМЗ