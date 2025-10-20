Жители Таганрога обсуждают расчистку балки Большая Черепаха в роще «Дубки»

Жители Таганрога, посещающие рощу «Дубки», выразили недовольство качеством работ коммунальных служб по расчистке русла балки Большая Черепаха.

Горожане отмечают, что, несмотря на проведенные мероприятия, территория выглядит замусоренной: повсюду лежат ветки и бытовые отходы. Напомним, благоустройство рощи проводилось в начале октября. В рамках этих работ был очищен пруд, убран мусор вдоль русла реки.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, сообщили, что в настоящее время заключен контракт на продолжение работ по очистке русла Большой Черепахи.

«Все работы планируется завершить до конца ноября 2025 года», — говорится в комментарии.

Фото администрации Таганрога