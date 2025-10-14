В таганрогской роще «Дубки» очистили пруд и русло реки Большая Черепаха

В Таганроге вопросы сохранения и благоустройства рощи «Дубки» обсудили на встрече, в которой приняли участие представители МКУ «Благоустройство», МУП «Управление «Водоканал», Региональной молодёжной общественной организации «Молодёжный клуб», а также активные жители — создатели веревочного парка. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Участники встречи провели осмотр территории после устранения аварий на сетях водоснабжения.

«Сотрудники «Водоканала» проделали большую работу, в том числе привели в нормативное состояние места разрытий, очистили пешеходные дорожки», — считает Светлана Камбулова.

По ее словам, 13 октября в роще «Дубки» были проведены работы по очистке пруда. А на прошлой неделе удалены заросли и убран мусор и ветки вдоль русла реки Большая Черепаха.

Во время встречи представители «Молодежного клуба» озвучили необходимость установки ограждения вокруг недавно посаженных молодых дубов. Они считают, что это защитит подрастающие деревца. Также было принято решение перенести пункт охраны ближе к детской площадке.

«Работы в роще «Дубки» идут полным ходом. Важно, что совместными усилиями она становится ухоженной и безопасной. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие природного парка», — подчеркнула глава города.

Она также прокомментировала ситуацию с детским игровым комплексом «Кораблик» пояснив, что в связи с несоблюдением подрядчиком условий и требований, предусмотренных договором, комплекс не был принят в эксплуатацию, его использование невозможно. Сейчас идет судебное разбирательство. И по решению суда территория вокруг «Кораблика» ограждена для обеспечения безопасности детей.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой