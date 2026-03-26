Жителей Таганрога предупредили об угрозах при использовании бесплатных VPN-сервисов

Бесплатные VPN не скрывают данные пользователей, а передают их мошенникам.

#Безопасность

В последние дни в связи с блокировкой Telegram многие жители Таганрога пытаются зайти в мессенджер, используя бесплатные VPN-сервисы. Киберполиция предупреждает, что это может привести к утечке персональных данных.

«Бесплатные VPN-сервисы часто представляют угрозу для личных данных пользователей, поскольку владельцы сервисов могут монетизировать информацию, собранную с устройств. Многие такие приложения содержат шпионские модули, предназначенные для слежки», — поясняет на своих информационных ресурсах «Вестник Киберполиции России».

Бесплатные VPN могут собирать и продавать персональные данные, историю браузера рекламным платформам и мошенникам. Они также часто демонстрируют навязчивую рекламу, перенаправляют на сомнительные сайты, заражают устройства вредоносным ПО и перехватывают логины, пароли и банковские реквизиты.

Как обезопасить себя? Эксперты рекомендуют не устанавливать VPN из непроверенных источников, особенно тех, которые активно рекламируются в мессенджерах или на подозрительных ресурсах. Важно помнить: если сервис не объясняет свою бизнес-модель, вероятно, он существует за счет продажи данных пользователей.

«Также необходимо внимательно отслеживать разрешения, которые запрашивает приложение — VPN не нужен доступ к контактам, СМС или геолокации для обеспечения своей основной функции», — уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Таганрога столкнулись с мошеннической схемой через «Секретные чаты» Telegram.

