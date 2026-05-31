Во Дворце Алфераки Таганрога отпраздновали юбилей Тамары Бувалко

В двусветном зале Дворца Н.Д. Алфераки (Историко-краеведческого музея) состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию Почетного гражданина города Таганрога Тамары Прокофьевны Бувалко, которая родилась в Харькове 28 мая 1936 года.

Первый заместитель главы администрации города Ирина Голубева зачитала приветственный адрес от замгубернатора Ростовской области Андрея Фатеева и передала поздравления от главы Таганрога Светланы Камбуловой. А от себя добавила, что восхищается удивительным и легендарным, творчески щедрым человеком, красивой интеллигентной женщиной – Тамарой Прокофьевной Бувалко.

Тамара Бувалко не замедлила с ответом:

«Я, Ирина Валериевна, 2 года назад пришла к вам с вопросом о том, можно ли создать музей «Троицкая крепость». Вы сказали, что можно. Я дождусь!».

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева обратила внимание на то, что Тамара Бувалко, имеющая библиотечное образование, много лет проработавшая в библиотеках Таганрога, возглавлявшая Чеховскую библиотеку, празднует свой день рождения 28 мая. А а накануне, 27 мая, в нашей стране отмечается День библиотекаря (Общероссийский день библиотек), близость этих дат явно неслучайна.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко, которая в начале 1990-х стала преемницей Тамары Бувалко на посту заместителя председателя горисполкома по социальным вопросам, напомнила о том, как Тамара Прокофьевна, недавно вышедшая на пенсию, согласилась принять руководство Чеховским театром и вывела его из кризиса.

Слова Елизаветы Липовенко подтвердил актер театра имени А.П. Чехова Владимир Бабаев, который, обращаясь к юбилярше, сказал:

«Вы, Тамара Прокофьевна, оказались мудрым руководителем. Вы подняли театр. В него пошел зритель. Благодаря вам у нас появился эпохальный спектакль «Архиерей» по одноименному произведению Чехова, мы его возили даже в Санкт-Петербург».

Благодаря таланту Владимира Бабаева юбилярша увидела себя со стороны, актер это сделал с тонким юмором и большой любовью. Добрые слова в адрес героини торжества перемежались музыкальными номерами муниципального камерного оркестра.

Тамара Бувалко, со своей стороны, с благодарностью вспоминала всех тех людей, которые в Таганроге стали её учителями. 68 лет назад она приехала в наш город и сделала за эти годы для него чрезвычайно много. Пожелаем ей еще многие годы оставаться учителем и примером для таганрожцев.

Владимир Прозоровский, фото автора