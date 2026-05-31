Таганрог отметил свой «престольный» праздник – День Святой Троицы

31 мая, в последнее воскресенье уходящей весны, таганрогские храмы были заполнены людьми, которые пришли отпраздновать особый день – День Святой Троицы.

На 50-й день после Светлого Христова Воскресения, на 10-й после Вознесения Господня (Вознесения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа), Бог, как и обещал, снова вернулся к Своим ученикам, но это уже было Третье Лицо Святой Троицы. Это был Дух Святой, сошедший на каждого из апостолов огненным языком, сжигающим их сомнения и страхи. Праздник Святой Троицы, или Пятидесятница, – День рождения Церкви. Для Таганрога это – праздник особый. Можно сказать – престольный.

Когда в конце XVII века по решению и приказу Петра I на мысу Таганрог начала строиться крепость, – одним из первых строений в ней была деревянная церковь, освященная во имя Святой Троицы. Заметим: Петр I родился на День Святой Троицы, который стал его любимым праздником. Троицкая церковь дала название всей крепости, которая тоже стала именоваться Троицкой, а сам наш город первоначально был назван Троицком. В начале XXI века в Таганроге снова появилась Троицкая церковь, на этот раз – в другом конце города, на Русском Поле.

На аналое в центре всякого храма сегодня лежит список с иконы «Святая Троица», написанной Андреем Рублевым в первой трети XV века. Андрей Рублев – самый выдающийся русский иконописец, на котором пребывал Дух Святой. Другой известный в нашем городе и далеко за его пределами святой — праведный старец Павел Таганрогский, который к нам ближе не только в пространстве, но и во времени: он жил в XIX веке. Праведный старец Павел Таганрогский, мощи которого покоятся в Никольском храме, – первый прославленный всей церковью святой донского края. Торжества, связанные с его общецерковным прославлением, состоялись в нашем городе в день его памяти, 20 июня, в 2016 году. Через три недели в Таганроге состоится празднование 10-летия этого события.

А завтра, 1 июня, – праздник, посвященный прославлению Третьего Лица Святой Троицы, Святого Духа. В Духов день (День Святого Духа) праздничные богослужения будут проходить во всех храмах.

