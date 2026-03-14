Жители Таганрога столкнулись с мошеннической схемой через «Секретные чаты» Telegram

В Telegram зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на хищение учетных данных пользователей.

Злоумышленники активно используют функцию «Секретный чат» для рассылки поддельных уведомлений, которые маскируются под сообщения от службы поддержки мессенджера. Получают их и жители Таганрога.

В таких сообщениях утверждается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и для «подтверждения аутентификации» предлагается перейти по указанной ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс.

Эксперты напоминают, что официальные уведомления от Telegram никогда не приходят в «Секретные чаты». Они направляются исключительно в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса, отмеченным синей галочкой подтверждения. Мошенники же часто используют обычные эмодзи или символы, чтобы сымитировать этот значок.

«Важно помнить, что сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или иную личную информацию через чаты. При получении подобного сообщения не следует переходить по ссылкам или вводить свои данные, а всю информацию необходимо проверять через официальные каналы связи с платформой», — предупреждает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

