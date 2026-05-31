Пример для других: предприниматели Таганрога создают «зеленые островки» в центре города

В Таганроге местные предприниматели вносят вклад в благоустройство города, поддерживая порядок на территориях, прилегающих к их заведениям.

«Продолжаю рассказывать о наших таганрогских предпринимателях. Сегодня хочу отметить две площадки, ставшие примером ответственного отношения к городской среде», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Владельцы ресторанов «Gorsky» на Октябрьской площади и «Чехов Сад» на пересечении улицы Александровской и переулка А. Глушко на постоянной основе занимаются уборкой и озеленением этих зон. Как отмечается в сообщении, речь идет не о разовых акциях, а о системной работе.

Предприниматели регулярно очищают территорию от мелкого мусора, обрезают кусты, удаляют сухостой, косят траву и высаживают растения. Особое внимание уделяется озеленению: ежегодно на прилегающих участках высаживаются однолетние и многолетние цветы с разными сроками цветения, благодаря чему клумбы остаются яркими с весны до осени.

Светлана Камбулова подчеркнула, что такие «зеленые островки» формируют общий облик города, и поблагодарила владельцев и сотрудников ресторанов за их вклад в благоустройство Таганрога.

Ранее мы рассказывали, что предприниматели Таганрога взяли шефство над Пушкинской набережной.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой