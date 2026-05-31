Главная » Новости Таганрога

В Таганроге водитель «Лады Гранты» получил травмы в ДТП с «перевертышем»

На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Днем 31 мая в Таганроге произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта». Авария случилась около 15:50 в районе дома № 222 по улице Чехова.

Новости Таганрога

По предварительным данным, 42-летний водитель не справился с управлением транспортным средством. Машина наехала на бордюр, врезалась в дорожные знаки и бетонный столб, а затем перевернулась на крышу.

«В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в больницу», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на юге Ростовской области пострадали два человека, еще один погиб.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария Госавтоинспекция ДТП Таганрог происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru