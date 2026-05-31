В Таганроге водитель «Лады Гранты» получил травмы в ДТП с «перевертышем»

Днем 31 мая в Таганроге произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта». Авария случилась около 15:50 в районе дома № 222 по улице Чехова.

По предварительным данным, 42-летний водитель не справился с управлением транспортным средством. Машина наехала на бордюр, врезалась в дорожные знаки и бетонный столб, а затем перевернулась на крышу.

«В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в больницу», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Госавтоинспекция по РО