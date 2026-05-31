Победителем муниципального этапа Спартакиады Дона в Таганроге стала команда ТАГМЕТа

В Таганроге подвели итоги муниципального этапа Спартакиады Дона – 2026. Церемония закрытия прошла 31 мая на стадионе «Торпедо».

В этом году за победу боролись 19 команд. Соревнования длились шесть месяцев — с декабря 2025 по май 2026 года. Участники, представлявшие предприятия, организации и трудовые коллективы, состязались в 15 видах спорта: волейболе, мини-футболе, плавании, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте, комплексе ГТО и других дисциплинах.

По итогам общего зачета определилась тройка лидеров. Первое место заняла команда ПАО «ТМК «ТАГМЕТ», второе — команда АО «НКБ ВС», третье — команда администрация Таганрога.

Победителей, призёров и всех участников соревнований поздравила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Вы достойно представили свои коллективы и доказали, что вместе вам по плечу любые задачи – как в труде, так и в спорте. Желаю всем новых спортивных достижений, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и уверенности в своих силах!», — отметила она.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

