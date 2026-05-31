ФК «Шахтер» в Таганроге выиграл у команды из Дагестана и продолжил победную серию

30 мая, в 10-м туре чемпионата России по футболу Второй лиги встречались две команды, которые в мае показывали лучшую игру. Оба клуба подошли к очному матчу в Таганроге с сериями из четырех побед подряд, что сделало их противостояние особенно принципиальным.

Более опытный по составу донецкий «Шахтер» противостоял дерзким молодым игрокам из Хасавюрта. «Шахтер» старался реализовать свой потенциал через проверенные тактические схемы и стандартные положения, и это удалось. Команда смогла не только просчитать собственные действия, но и предугадывала реакцию соперника.

Уже на 10-й минуте матча счет открыл ФК «Шахтер» — гол забил Данил Степанов, а спустя четыре минуты Руслан Суанов удвоил преимущество донецкой команды. «Победа» ответила голом Ислама Вагабова на 22-й минуте, сократив отставание до минимума.

Во втором тайме «Шахтер» продолжил контролировать игру. На 48-й минуте Руслан Суанов оформил дубль, сделав счет 3:1. После этого «горняки» уверенно удерживали преимущество до финального свистка.

«Продолжаем победную серию», — прокомментировали итоги встречи в ФК «Шахтер».

Следующий матч донецкая команда проведет 6 июня в Астрахани, где встретится с одноименным клубом. Домашний матч в Таганроге у «Шахтера» состоится 13 июня. На стадионе «Форте Арена» в 16 часов начнется игра с «Дружбой» из Майкопа.

Добавим, что ФК «Шахтер» лидирует в чемпионате Второй лиги Группа 1 с 25 очками. На втором и третьем местах — ФК «Севастополь» и ФК «Ростов-2», у команд по 21 очку.

