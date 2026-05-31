Главная » Новости Таганрога

ФК «Шахтер» в Таганроге выиграл у команды из Дагестана и продолжил победную серию

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

30 мая, в 10-м туре чемпионата России по футболу Второй лиги встречались две команды, которые в мае показывали лучшую игру. Оба клуба подошли к очному матчу в Таганроге с сериями из четырех побед подряд, что сделало их противостояние особенно принципиальным.

Новости Таганрога

Более опытный по составу донецкий «Шахтер» противостоял дерзким молодым игрокам из Хасавюрта. «Шахтер» старался реализовать свой потенциал через проверенные тактические схемы и стандартные положения, и это удалось. Команда смогла не только просчитать собственные действия, но и предугадывала реакцию соперника.

Уже на 10-й минуте матча счет открыл ФК «Шахтер» — гол забил Данил Степанов, а спустя четыре минуты Руслан Суанов удвоил преимущество донецкой команды. «Победа» ответила голом Ислама Вагабова на 22-й минуте, сократив отставание до минимума.

Во втором тайме «Шахтер» продолжил контролировать игру. На 48-й минуте Руслан Суанов оформил дубль, сделав счет 3:1. После этого «горняки» уверенно удерживали преимущество до финального свистка.

«Продолжаем победную серию», — прокомментировали итоги встречи в ФК «Шахтер».

Следующий матч донецкая команда проведет 6 июня в Астрахани, где встретится с одноименным клубом. Домашний матч в Таганроге у «Шахтера» состоится 13 июня. На стадионе «Форте Арена» в 16 часов начнется игра с «Дружбой» из Майкопа.

Добавим, что ФК «Шахтер» лидирует в чемпионате Второй лиги Группа 1 с 25 очками. На втором и третьем местах — ФК «Севастополь» и ФК «Ростов-2», у команд по 21 очку.

Фото: ФК «Шахтер»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

победа Таганрог ФК "Шахтер" футбол чемпионат России
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru