Погода в Таганроге 28 мая: прохладно, облачно, возможен небольшой дождь

28 мая в Таганроге облачная с прояснениями погода, ветер западного и северо-западного направлений, временами возможен небольшой дождь. Влажность – 59-72 процента. Днем жарко не будет, температура воздуха +20°…+22°. УФ-индекс высокий, магнитное поле спокойное. Ночью переменная облачность, градусник покажет +9°…+11°. Завтра погода существенно не изменится, только станет немного прохладнее, днем воздух прогреется до +17°…+19°. Вероятность небольшого дождя сохраняется.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+22° (по ощущениям, как +18°). Ветер западный, 3-6 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 58%.

Ночью переменная облачность, влажность — 72%. Температура воздуха +9°…+11° (будет ощущаться, как +8°). Ветер северо-западный, 2-5 метров в секунду. Вероятность небольшого дождя -75%. Атмосферное давление 749-750 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — спокойное магнитное полу. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +19°. Световой день продлится 15 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского