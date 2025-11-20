Главная » Новости Ростовской области

«Получение посылки» обошлось пожилому дончанину в 300 тысяч рублей

В ходе телефонных разговоров с мошенниками мужчина назвал код из смс-сообщения.

Об очередном факте телефонного мошенничества рассказали в донской полиции. Жертвой злоумышленников стал 73-летний житель Волгодонска.

Мошенники начали со звонка из «службы доставки». Потерпевшему позвонила женщина якобы из курьерской службы и попросила сообщить код из смс-сообщения, чтобы получить оплаченную и оформленную на имя пенсионера посылку. Затем позвонил уже «представитель силового ведомства», который рассказал потерпевшему, что обнаружена угроза безопасности его банковского счета, в связи с возможной передачей денег на финансирование армии недружественного государства. Мужчине в целях безопасности его денег предложили перевести их на специальный счет, что тот и сделал.

Пожилой мужчина отдал мошенникам 300 тысяч рублей, и только после этого рассказал о происходящем своему сыну. Поняв, что он стал жертвой мошенников, пенсионер обратился в полицию. Злоумышленников ищут.

Фото: freepik

новости происшествия Ростовская область телефонное мошенничество
