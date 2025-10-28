Главная » Новости Таганрога

Житель Таганрога потерял 2 млн рублей при покупке авто из-за рубежа

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при продаже автомобиля из-за рубежа. Потерпевший лишился почти 2 млн рублей, переведя деньги продавцу, который впоследствии перестал выходить на связь.

Новости Таганрога

Как установили правоохранители, мужчина нашел на одном из сайтов с объявлениями предложение о продаже иномарки. Вся информация в описании его устроила, и он связался с продавцом. Тот представился сотрудником фирмы, занимающейся продажей автомобилей, и подробно описал условия сделки. Покупателю все подходило.

Далее общение продолжилось в мессенджере. «Продавец» прислал договор купли-продажи и сообщил, что для доставки автомобиля необходимо внести предоплату в размере 70% от стоимости транспортного средства. Оставшуюся сумму предлагалось доплатить при получении машины. Таганрожец согласился на эти условия.

На следующий день он перевел на указанные счета 1 982 000 рублей. После этого стал ждать доставку автомобиля. Спустя полтора месяца, когда все сроки прибытия машины истекли, а продавец перестал отвечать на сообщения и звонки, несостоявшийся автовладелец понял, что стал жертвой мошенников. Тогда он обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

Полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность при покупке автомобилей через интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется проверять репутацию продавца по отзывам и рейтингам, осторожно относиться к заниженным ценам, внимательно изучать все документы перед подписанием.

Иллюстрацию сделал GigaChat

авто интернет-мошенничество мошенничество полиция происшествия Таганрог
