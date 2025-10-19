В Таганроге мошенники развели 61-летнюю женщину на 9 млн рублей

Жительнице соседней республики аферисты сообщили, что необходимо поставить в паспорте печать в связи с изменением места прописки.

Потерпевшая с заявлением о мошенничестве обратилась в отдел полиции №3 УМВД России по Таганрогу. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более 9 млн рублей.

По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный, который представился специалистом государственных и муниципальных служб. Мужчина сообщил, что ей необходимо прийти в государственное учреждение для проставления печати в паспорте в связи с изменением места жительства. Также звонивший сказал, что зарегистрирует её в электронной очереди, для чего нужно продиктовать код из SMS-сообщения, что она и сделала.

Затем позвонил «сотрудник государственного учреждения», который заявил, что женщина передала секретный код мошенникам. После этого разговор был переведён на «специалиста финансового мониторинга». Он прислал фото доверенности, якобы дающей неизвестным право распоряжаться всеми банковскими счетами заявительницы. И убедил её, что для сохранения средств нужно снять деньги и перевести их на «безопасный счёт», предложив сделать это самостоятельно или через курьера.

На следующий день женщина сняла в банке 8 млн рублей и передала их курьеру в указанном месте. Ещё 1 245 000 рублей она перевела на названные мошенниками счета через банкоматы.

Спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, когда те перестали выходить на связь, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося и поиска лиц, причастных к преступлению», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

